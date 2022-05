18ème Nuit Européenne des musées – Musée des Beaux-Arts Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Brest Finistère À l’occasion des derniers jours de l’exposition Corps Accords, conçue avec deux clubs sportifs emblématiques de Brest – le Brest Bretagne Handball et le Stade Brestois – le musée des Beaux-Arts vous propose une édition de la Nuit des musées autour des thématiques du corps et du sport ! Les jeunes à l’œuvre :

Dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre », piloté conjointement par les Ministères de la Culture et de l’Éducation nationale, plusieurs élèves brestois présenteront au public le résultat de projets pédagogiques menés tout au long de l’année en collaboration avec le musée des Beaux-Arts. La classe de CM1 de l’école Jean Macé présentera une série de photographies autour des monuments emblématiques de Brest (à 18h15). Une classe de 1ère du lycée La Pérouse-Kerichen proposera une restitution de productions écrites autour de la représentation des femmes dans les collections du musée (à 18h30). Enfin, des lycéens de la filière technologique des métiers de la danse (S2TMD) du lycée Fénelon interpréteront un dispositif d’improvisation créé dans le cadre de la résidence de recherche du chorégraphe Gaël Sesboüé (à 19h). Muses, une performance dansée :

Le chorégraphe Gaël Sesboüé proposera une restitution de ses résidences de recherche Hors-titres / Les Assises #1 menées au musée des Beaux-Arts et au Centre d’art contemporain Passerelle durant la saison 2021-2022. Présentée sous la forme d’impromptus chorégraphiques et plastiques de 20h30 à 23h, la performance Muses invitera le public à découvrir les œuvres et les espaces autrement, par le biais du mouvement dansé. Des ateliers créatifs :

L’association Kuuutch revisitera les thématiques du corps et du sport grâce à deux ateliers créatifs. L’atelier « Jamais sans chaussette ! » invitera les visiteurs à repartir avec une paire de chaussettes de sport décorée d’une sérigraphie aux couleurs de l’exposition (de 19h30 à 20h30, puis de 21h30 à 22h30). L’atelier « Le p’tit album du musée » leur proposera de compléter un album en risographie à l’aide d’autocollants d’œuvres du musée à collectionner (de 19h à 23h). Lors de la Nuit des musées, la visite du musée et toutes les activités proposées sont gratuites.

Horaires d’ouverture du musée des Beaux-Arts le samedi 14 mai : 10h-12h / 14h-17h30 / 18h-23h30.

