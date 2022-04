18ème Nuit Européenne des Musées – Juliobona Lillebonne Lillebonne Catégories d’évènement: Lillebonne

Seine-Maritime

18ème Nuit Européenne des Musées – Juliobona Lillebonne, 14 mai 2022, Lillebonne. 18ème Nuit Européenne des Musées – Juliobona Place Félix Faure Musée gallo-romain Juliobona Lillebonne

2022-05-14 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-14 00:00:00 00:00:00 Place Félix Faure Musée gallo-romain Juliobona

Lillebonne Seine-Maritime Lillebonne Pour la Nuit des musées, profitez de l’illumination de la façade, d’ateliers “lumineux” ou d’une visite aux lampions à la découverte des vestiges de la ville. Pour la Nuit des musées, profitez de l’illumination de la façade, d’ateliers “lumineux” ou d’une visite aux lampions à la découverte des vestiges de la ville. musees@cauxseine.fr https://musee-juliobona.fr/ Pour la Nuit des musées, profitez de l’illumination de la façade, d’ateliers “lumineux” ou d’une visite aux lampions à la découverte des vestiges de la ville. Place Félix Faure Musée gallo-romain Juliobona Lillebonne

dernière mise à jour : 2022-03-30 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine

Détails Catégories d’évènement: Lillebonne, Seine-Maritime Autres Lieu Lillebonne Adresse Place Félix Faure Musée gallo-romain Juliobona Ville Lillebonne lieuville Place Félix Faure Musée gallo-romain Juliobona Lillebonne Departement Seine-Maritime

Lillebonne Lillebonne Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lillebonne/

18ème Nuit Européenne des Musées – Juliobona Lillebonne 2022-05-14 was last modified: by 18ème Nuit Européenne des Musées – Juliobona Lillebonne Lillebonne 14 mai 2022 Lillebonne seine-maritime

Lillebonne Seine-Maritime