2023-02-04 19:00:00 – 2023-02-04 23:00:00

18e Mini Festival de Cinéma en Brionnais – Soirée « Evasion »

Deux films, deux chefs d’œuvre : « Chicken run » suivi d’un repas/entracte (où vous pourrez déguster un poulet au curry, évidemment) suivi de « Les évadés ». Organisé par les foyers ruraux de Saint Bonnet de Cray, Oyé et Saint Julien de Jonzy dans le cadre de Cinévillage.

Places limitées, venir tôt à l’entrée. Chicken run : film d’animation de Nick Park et Peter Lord (2000) – durée : 1h24

Avec les voix de Valérie Lemercier, Gérard Depardieu & Josiane Balasko Les évadés : film de Frank Darabont (1995) – durée : 2h20

cinevillage.stjulien@framalistes.org

