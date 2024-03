18ème marche populaire internationale Sacopa Joncourt, dimanche 7 avril 2024.

Circuits parcours, sans difficultés particulières, fléchés de 5 km, 10 km, 16 km.

Départ et retour salle des fêtes de Joncourt (02420) (près de l’église)

– Départ de 8h à 9h pour le 16 km

– Départ de 9h30 à 10h30 pour le 10 km

– Départ de 10h à 11h30 pour le 5 km

Retour limité à 14h.

Licence de participation la licence de participation de F.F.S.P. est délivrée au départ contre une cotisation de participation sans souvenir de 3€ ou une cotisation pour une licence famille de 6€ (enfants jusqu’à 16 ans). Portant les timbres de contrôle, elle donne droit aux tampons IVV sur les carnets internationaux disponibles au retour.

Ravitaillement une boisson et une petite collation gratuites à chaque contrôle.

Au départ et à l’arrivée, buvette et casse-croûte à prix modiques, plateau repas uniquement sur commande avant le vendredi 22 mars 2024

Attention, pas de gobelet sur les contrôles, gobelet réutilisable disponible uniquement aux inscriptions.

Assurance La F.F.S.P. est garantie en responsabilité civile auprès de la MAIF.

L’inscription à la marche populaire vaut déclaration expresse de non contre-indication médicale et aptitude à la randonnée.

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou perte.

Secourisme premiers secours assurés par nos soins.

Tél International 112

Récompenses

– Aux groupes les plus nombreux

– Aux personnes les plus jeunes (diplômes)

Participation Tous sans exception et sans limite d’âge, une marche populaire n’est pas une compétition, mais une randonnée pédestre à la portée de tous. Les enfants de moins de 10 ans devront être accompagnés et les chiens doivent être obligatoirement tenus en laisse. Il est interdit de fumer et d’allumer du feu sur le parcours.

Divers La marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal.

Nous vous recommandons de ne pas quitter les sentiers et chemins fléchés (hors balisage, l’assurance fédérale ne vous couvre plus), de respecter le code de la route.

Renseignements :

Tél 03.23.08.24.02

sacopa@club-internet.fr

https://www.sacopa.fr 33 3 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 08:00:00

fin : 2024-04-07 14:00:00

Grand rue

Joncourt 02420 Aisne Hauts-de-France sacopa@club-internet.fr

