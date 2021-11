18éme Marché Artisanal de Noël Chalon-sur-Saône, 27 novembre 2021, Chalon-sur-Saône.

18éme Marché Artisanal de Noël Place Thévenin sur l’ile Saint-Laurent Gymnase Thevenin Chalon-sur-Saône

2021-11-27 – 2021-11-20 Place Thévenin sur l’ile Saint-Laurent Gymnase Thevenin

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

32 exposants sur 49 tables avec diverses démonstrations et dégustations.

Vous trouverez : escargots, miel, pâtisserie, terrines, chocolaterie, bijoux, sacs, 2 écrivains, porcelaine, céramique, décorations de Noël, crèches, dentelle…etc.

Salle chauffée avec buvette et gaufres.

Jeu gratuit “Le Prix du Public” qui permet aux visiteurs de faire un tiercé parmi l’ensemble des exposants désignant ainsi les trois meilleurs stands. Les trois gagnants reçoivent chacun une coupe en souvenir de cette manifestation et le visiteur gagnant reçoit un lot alimentaire ou autre.

+33 3 85 72 03 73

32 exposants sur 49 tables avec diverses démonstrations et dégustations.

Vous trouverez : escargots, miel, pâtisserie, terrines, chocolaterie, bijoux, sacs, 2 écrivains, porcelaine, céramique, décorations de Noël, crèches, dentelle…etc.

Salle chauffée avec buvette et gaufres.

Jeu gratuit “Le Prix du Public” qui permet aux visiteurs de faire un tiercé parmi l’ensemble des exposants désignant ainsi les trois meilleurs stands. Les trois gagnants reçoivent chacun une coupe en souvenir de cette manifestation et le visiteur gagnant reçoit un lot alimentaire ou autre.

Place Thévenin sur l’ile Saint-Laurent Gymnase Thevenin Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2021-11-08 par