18éme ITALIART Festival, l’Italie à Dijon Hôtel de Vogüé Dijon, samedi 2 mars 2024.

PRESENTATION DU 18° ITALIART 2/31 MARS 2024

La dix-huitième édition du Festival Italiart va vous faire beaucoup rire avec deux spectacles au goût sucré. Le premier avec Roberta Checchin, qui raconte les aventures d’une Italienne à Paris avec une mauvaise prononciation de certains mots de la langue française, ce qui donne lieu à des situations hilarantes. Roberta nous raconte l’histoire du bidet, explique comment séduire une Italienne et pourquoi certains plats dits italiens ne le sont pas du tout. Irrésistible !

L’autre spectacle vous fera mourir de rire est celui d’Antonio Di Stasio, qui raconte son arrivée en France depuis la région de la Ciociaria (près de Rome) avec sa famille composée de personnages drôles et déjantés. Au milieu des rires, il vous apprendra comment faire un bon café, des pâtes aux tomates, et bien d’autres choses encore.

Bien sûr, le village gastronomique italien de la place Darcy ne saurait manquer à l’appel, avec le meilleur de la gastronomie et du vin du bel paese et des surprises.

Dino Buzzati, le grand écrivain italien, sera porté par les voix des Mousquetextes. Deux concerts de deux fous de musiciens de Turin, “I Conciorto”, joueront et chanteront en utilisant des légumineuses comme instruments. Retour du célèbre concert de midi de musique de chambre italienne par l’École Supérieure de Musique avec de nouvelles mélodies. Deux concerts avec deux grandes sopranos accompagnées de pianistes internationaux, le premier composé de chansons de films adaptées à l’opéra pour l’Opéra Voyageur, et l’autre avec les plus beaux airs d’Italie d’A. Scarlatti, O. Respighi, A. Casellla et F. Durante avec Nobuyoshi Shima et Cecile Roovers de l’Opéra du Nord d’Amsterdam.

Un spectacle provocateur sur la poésie « Come l’olio sul Fuoco » sera proposé par Vincenzo Cirillo. Et, pour vous faire découvrir les différentes régions d’Italie du sud au nord, un spectacle/concert avec dix musiciens et narrateurs de la Compagnie La Mère Folle, pour revivre en musique le parcours de Grazia Di Gioia et son mari, depuis Corato (dans les Pouilles où elle est née) jusqu’à Clamecy (dans l’Yonne), où ils ont immigré et fondé une famille il y a un siècle.

Italiart ne s’arrête pas là. Il y aura aussi un concert de musique classique avec le maestro colombien et guitariste Rafael Hernández Duarte, accompagné Benjamin Colin, mandoliniste et chanteur lyrique, pour un dépaysement en musique assuré.

Après le succès de l’année dernière avec Les Ritals, Bruno Putzulu revient avec La Lettre, un nouveau spectacle écrit par son frère pour cinq comédiens et un musicien. Ils ne manqueront pas de vous surprendre par leur talent.

Tout au long du mois de mars, n’oubliez pas les belles expositions, avec la peinture de l’artiste napolitain Jacopo Marchese, les photographies artistiques sur la ville d’York au Royaume-Uni par Monique Serna et Vincenzo Cirillo en collaboration avec York for Europe, et une autre de peintures de l’artiste coréenne Ajung Sung, plus vous pourrez admirer le mosaïques de Nathalie Pucciarelli et le pentures Carole Perrau qui sortent du cadre.

Italiart, depuis toujours engagé culturellement et socialement, a choisi de confier le manifeste officiel de cette 18e édition à une artiste sarde, Zuanna Maria Boscani, qui rend hommage à la Desdémona de Cosa sono le nuvole de P.P. Pasolini, magistralement interprétée par Laura Betti. Avec cette image de Toto et Laura Betti, Zuanna et Italiart veulent dénoncer les trop nombreux féminicides qui se produisent malheureusement un peu partout dans le monde, et Italiart se joint à ce chœur de dénonciation, jamais trop fort et jamais assez écouté.

Pour nous, vous n’êtes pas un public, mais des personnes, des amis avec qui nous pouvons discuter, boire un verre et passer de beaux moments culturels et humains.

Nous vous disons à bientôt avec toute l’équipe d’Ombradipeter, qui depuis dix-huit ans organise et célèbre avec vous ces moments uniques et inoubliables.

Si vous ne nous connaissez pas encore, vous avez tout le mois de mars 2024 pour devenir nos amis et les amis de nos amis.

L’équipe d’Ombradipeter .

Hôtel de Vogüé 8 Rue de la Chouette

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté ombradipeter123@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-31



