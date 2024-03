18ème Fête de l’huile d’olive et produits du terroir Parking Mairie de Sorède Sorède, dimanche 7 avril 2024.

18ème Fête de l’huile d’olive et produits du terroir 18ème édition de la Fête de l’huile d’olive et produits du terroir, organisée par la commune de Sorède et la Chambre de l’agriculture, qui connait d’année en année une notoriété grandissante. Dimanche 7 avril, 10h00 Parking Mairie de Sorède

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Fête de l’huile d’olive et produits du terroir

18ème édition à Sorède

Toute la journée, venez à la rencontre des producteurs locaux et découvrez les saveurs d’ici.

Depuis 18 ans, Sorède et la Chambre de l’Agriculture se donnent rendez-vous pour célébrer l’huile d’olive lors d’une fête incontournable. Chaque année, cet événement gagne en renommée, attirant un nombre croissant de visiteurs enthousiastes.

Venez à la rencontre de nos producteurs locaux : huile d’olive, tapenades, olives, miels, confitures, vins, jus de fruit, bières artisanales, amandes, safran, viandes de porc, de veau bio, de bœuf charolais, de charcuterie, biscuits, savons, cosmétiques biologiques, cafés, sels, fromages, végétaux, épices, spiruline…

Toute la journée, des animations pour tous les âges…

Pour les enfants : promenade à poney, grande structure gonflable, quizz.

Bar à huile : les différentes huiles seront soumises à l’appréciation des visiteurs (dégustation gratuite).

A disposition le quizz « couleur d’olives » pour tenter de gagner un panier gourmand.

Buvette sur place.

Exposition à la salle des mariages : « Se passer des pesticides tout naturellement » (entrée libre).

Dans le cadre du Printemps Mar i Munt 2024.

Parking Mairie de Sorède Rue de la Caserne 66690 Sorède Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.mairie-sorede.fr/images/une/foire-huile/0030-FLYER-SOREDE-20242.jpg »}]

Foire Fete