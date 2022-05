18ÈME FESTIVAL D’HUMOUR : FLORENT PEYRE “NATURE”, 28 mai 2022, .

18ÈME FESTIVAL D’HUMOUR : FLORENT PEYRE “NATURE”

2022-05-28 20:30:00 – 2022-05-28

EUR 32 32 Spectacle proposé au Palais des Congrès dans le cadre du Festival de l’Humour.

Tout public

Sans fard et sans artifice, Florent interprète tous les membres d’une

troupe de comédie musicale, un soir de première.

Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il incarne

simultanément plus d’une vingtaine de personnages et pas moins de

5 animaux (dont 4 en voie de disparition) dans une performance

unique et jubilatoire !

Un spectacle écrit par Florent Peyre, Philippe Caverivière (auteur de

Nicolas Canteloup et Les Enfoirés) et Matthieu Burnel (auteur de Un

Gars Une Fille et Les Guignols).

Une mise en scène de Eric Metayer et avec des musiques originales

de Pascal Obispo !

En peu de temps, Florent Peyre s’est fait une place au cinéma

(comme dans Raid dingue, Ma reum ou encore Mission Pays

Basque) et à la télévision avec la série Papa ou maman sur M6, dans

laquelle il tenait le rôle principal.

Il reprend également avec brio le rôle principal de ” Vincent ” dans la

pièce à succès Le Prénom, au Théâtre Edouard VII à Paris, puis lors

d’une grande tournée dans toute la France.

Aujourd’hui, avec ” Nature “, une nouvelle aventure commence.

Points de vente: OFFICE DU TOURISME CAP D’AGDE MEDITERRANEE/ FNAC / CARREFOUR / CARREFOUR MARKET / GEANT / NUGGETS / HYPER-SUPER U /

INTERMARCHE 0.892.68.36.22 (0.34 € /min) / www.fnac.com / www.francebillet.com

AUCHAN / LECLERC / CORA / CULTURA / 0.892.39.01.00 (0.34 € /min) / www.ticketmaster.fr / www.billetreduc.com

FESTIVALHUMOUR2022

