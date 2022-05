18ème Festival de l’Hortensia Mahalon Mahalon Catégories d’évènement: Finistère

18ème Festival de l'Hortensia: présentation de 300 variétés de fleurs d'hortensia ; marché aux fleurs ; ateliers de jardinage (bouturage, marcottage…) ; art floral ; exposition d'artisanat d'art et de peinture ; produits du terroir ; restauration. Ouverture au public samedi 16 et dimanche 17 juillet de 10 h à 18 h non-stop. breizhcamellia.asso@gmail.com

