La Chapelle-des-Marais La Chapelle-des-Marais 44410, La Chapelle-des-Marais 18ÈME FESTIVAL DE LA VANNERIE ET DU PATRIMOINE La Chapelle-des-Marais La Chapelle-des-Marais Catégories d’évènement: 44410

La Chapelle-des-Marais

18ÈME FESTIVAL DE LA VANNERIE ET DU PATRIMOINE La Chapelle-des-Marais, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, La Chapelle-des-Marais. 18ÈME FESTIVAL DE LA VANNERIE ET DU PATRIMOINE 2021-07-24 – 2021-07-25

La Chapelle-des-Marais 44410 La Chapelle-des-Marais Des vanniers venus de toute la France se regroupent pour vous faire découvrir leurs œuvres faites de bourdaine et d’osier autour de nos vanniers du village qui fabriquent le panier local de Mayun. Au programme : démonstrations, ambiance musicale, déambulation. Petit marché bio avec producteurs locaux (uniquement le dimanche matin). Restauration bar (sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire). contact@lachapelledesmarais.fr +33 2 40 53 22 02 http://www.lachapelledesmarais.fr/ Des vanniers venus de toute la France se regroupent pour vous faire découvrir leurs œuvres faites de bourdaine et d’osier autour de nos vanniers du village qui fabriquent le panier local de Mayun. Au programme : démonstrations, ambiance musicale, déambulation. Petit marché bio avec producteurs locaux (uniquement le dimanche matin). Restauration bar (sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire). dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: 44410, La Chapelle-des-Marais Étiquettes évènement : Autres Lieu La Chapelle-des-Marais Adresse Ville La Chapelle-des-Marais lieuville 47.44003#-2.26383