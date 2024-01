18ème festival « BD à Semur » Caveau des Maréchaux Semur-en-Auxois, samedi 6 avril 2024.

18ème festival « BD à Semur » Caveau des Maréchaux Semur-en-Auxois Côte-d’Or

EXPOSITIONS

Caveau des Maréchaux

BD et Jeux Olympiques

De Bibi Fricotin à Astérix, en passant par les Pieds Nickelés, les Schtroumpfs, Mortadel et autres Donald, la plupart des héros de ND ont participé aux JO.

Les grandes heures des JO et la place des femmes dans ces jeux

Le manga dans tous ses états

Une exposition consacrée à cet art qui nous vient du Japon et qui modifie les codes classiques.

.

Les seigneurs des anneaux, voyage philatélique intercontinental, exposition proposée par le Club Philatélique de l’Auxois-Morvan

Musée de Semur du 9 mars au 11 mai

Le musée de Semur-en-Auxois présentera une trentaine de planches de manga réalisées par des artistes français qui participent au festival BD de cette année.

De la case à la planche, de la trame aux bulles, chacun son style !

Bibliothèque de Semur du 6 avril au 30 mai

Le château des étoiles

Cette exposition présente l’univers de la bande dessinée Le château des étoiles d’Alex Alice un 19e siècle emprunt de l’univers de Jules Verne, marqué par les grandes découvertes,

les avancées technologiques, mais aussi les recherches en astronomie.

Cette BD , truffé de références historiques, est l’histoire de 3 enfants, 3 chevaliers au service du roi Ludwig II qui rêvent de conquérir les étoiles grâce à l’éther.

En parallèle, dans l’espace jeunesse, et pour faire le lien avec votre thématique, une valise pédagogique ayant pour thème » BD, manga et sport » sera consultable sur place (on réfléchit à une déco en lien avec le thème).

LES AUTEURS EN DÉDICACES au Caveau des maréchaux

Week-end du 6-7 avril 2024

BLASCO-MARTINEZ Benjamin (Ain)

CARO-LYN (Saône-et-Loire)

DAVID Nicolas (Ille-et-Vilaine)

FLEUR DE GIVRE ()

JENNYMIKI (Essonne)

JO-HELL (Yonne)

MORVAN Cécile (Haute-Savoie)

NASSEIME (Essonne)

TIBO (Charente)

VALLET Dominik (Yonne)

WALTER Robin (Rhône)

Week-end du 13-14 avril 2024

BURDIN Michel Côte d’or)

CHANDRE (Moselle)

ELLEANA (Var)

GLESSER Pierre (Côte d’or)

KAYA (Haute-Savoie)

KUROGAMI (Var)

LAOLYTH (Var)

LUGUY Philippe (Suisse)

MARGERIN Frank (Paris)

MARIKO (Hérault)

MARNIQUET Frédéric (Marne)

MEDRANO Fred (Haute-Garonne)

Boutiques BD neuves (Librairie l’Ecritoire), BD d’occasions, figurines

LES ANIMATIONS

Caveau des maréchaux

Les deux week-ends :

Animations enfants :

Découverte du travail sur tables lumineuses

Fabrication de badges EUR.

Caveau des Maréchaux 25, rue de la Liberté

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté unlienpourtous@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-14 12:00:00



L’événement 18ème festival « BD à Semur » Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2024-01-27 par COORDINATION CÔTE-D’OR