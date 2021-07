Aoste Aoste Aoste, Isère 18ème Exposition Auto Moto Rétro- Club Alphonse Belmont Aoste Aoste Catégories d’évènement: Aoste

Isère

18ème Exposition Auto Moto Rétro- Club Alphonse Belmont Aoste, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Aoste. 18ème Exposition Auto Moto Rétro- Club Alphonse Belmont 2021-07-03 08:00:00 08:00:00 – 2021-07-04 19:00:00 19:00:00 Parc des Expositions Alphonse Belmont 110 Chemin des Gravières

Aoste Isère Aoste EUR 3 4.5 Exposition de véhicules anciens, tracteurs, vieux métiers et bourse d’échange. Démonstrations de trials. Buvette, restauration et animations pour les enfants. 12.000 m² d’exposition. Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires. nadine.sapin@wanadoo.fr +33 6 18 07 83 55 http://www.clubalphonsebelmont.fr/ dernière mise à jour : 2021-05-26 par

Aoste
Parc des Expositions Alphonse Belmont 110 Chemin des Gravières
Aoste
45.60011#5.62427