Eaux-Bonnes Eaux-Bonnes Eaux-Bonnes, Pyrénées-Atlantiques 18ème étape du Tour de France Eaux-Bonnes Eaux-Bonnes Catégories d’évènement: Eaux-Bonnes

Pyrénées-Atlantiques

18ème étape du Tour de France Eaux-Bonnes, 21 juillet 2022, Eaux-Bonnes. 18ème étape du Tour de France Eaux-Bonnes

2022-07-21 – 2022-07-21

Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques Eaux-Bonnes 18ème étape Lourdes/ Hautacam – dans le sens de la montée avec le passage par par Eaux-Bonnes et Gourette pour gravir le Col d’Aubisque. 18ème étape Lourdes/ Hautacam – dans le sens de la montée avec le passage par par Eaux-Bonnes et Gourette pour gravir le Col d’Aubisque. 18ème étape Lourdes/ Hautacam – dans le sens de la montée avec le passage par par Eaux-Bonnes et Gourette pour gravir le Col d’Aubisque. OTEBGE.FOLLET

Eaux-Bonnes

dernière mise à jour : 2021-11-05 par OT Eaux Bonnes Gourette

Détails Catégories d’évènement: Eaux-Bonnes, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Eaux-Bonnes Adresse Ville Eaux-Bonnes lieuville Eaux-Bonnes