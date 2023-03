18ème édition du Festival de la chanson à texte de Montcuq Cour de la Fondation Apprentis Auteuil – MECS la Providence, 19 juillet 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc.

18ème édition du Festival de la chanson à texte de Montcuq

11 rue du Tour de la Veille Ville Cour de la Fondation Apprentis Auteuil – MECS la Providence Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot Cour de la Fondation Apprentis Auteuil – MECS la Providence 11 rue du Tour de la Veille Ville

2023-07-19 – 2023-07-22

Cour de la Fondation Apprentis Auteuil – MECS la Providence 11 rue du Tour de la Veille Ville

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Lot

Montcuq-en-Quercy-Blanc

20 EUR Comme chaque année, le Festival s’articule autour de 3 axes, rencontres, cafés chantants et concerts, qui se déroulent au sein du village.

La soirée inaugurale permettra aux participants de se réunir autour d’un pot d’accueil, et d’écouter la Chorale Viva Voce de Montcuq invitée pour l’occasion. Une exposition photographique entièrement consacrée aux précédents festivals sera présentée au public pendant les 3 jours de la manifestation.

Les concerts prévus cette année enchanteront notre fidèle public.

La première soirée réunira la pétillante Hélène Piris, qui a trempé sa belle plume dans l’encre de la finesse et de la poésie, avec des textes bourrés d’intelligence, décalés et un brin piquants. Elle sera suivie de Lili Cros et Thierry Chazelle .Leurs textes ciselés, leurs mélodies entraînantes, leur humour, leur complicité et leur énergie communicatives, emballent le public qui est unanime: leurs chansons font du bien.

La deuxième soirée sera celle des interprètes. Christian Camerlynk livrera son interprétation des fabuleux textes de Gilles Vigneault, puis Laurent Malot enchantera le public grâce à la poésie des mots de Claude Nougaro.

Enfin, la dernière soirée recevra, en ouverture, notre lauréate des cafés chantants 2022, Marie Cheyenne, qui pratique l’humour musical avec brio, et nous fait partager sa passion de la chanson française. Enfin, nous aurons l’immense plaisir d’accueillir le groupe Chanson Plus Bifluorée, qu’on ne présente plus aux amoureux de la chanson française. Ils font preuve d’une énergie et d’un talent époustouflants.

Et bien sûr, nous vous attendons sous l’olivier devant la mairie en fin de matinée pour les rencontres apéritives avec les artistes, à qui vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Vers 16h, vous pourrez rejoindre notre scène ouverte, en terrasse de café, pour écouter des jeunes talents , cette rencontre passionnante avec la création musicale reste un rendez vous attendu du public.

Cette année, nous ne servirons pas de repas, mais vous pourrez profiter avant les concerts de la formule “Festival” chez les restaurateurs de Montcuq dont vous trouverez la liste sur le site du festival.

Réservation sur: https://www.helloasso.com/associations/musique-cours-et-granges

Ce festival est reconnu à l’échelon des pays francophones européens pour ses qualités singulières : exigence et diversité dans sa programmation, accueil simple autant qu’attentionné, ouverture vers des publics de provenance et d’âge mêlés.

Venez nombreux retrouver l’ambiance conviviale habituelle! En fin de matinée, rencontrez nos artistes et participez aux débats sous l’olivier de la Mairie. Puis vers 16h, assistez aux cafés chantants en terrasse pour découvrir de nouveaux talents. Enfin, en soirée, venez vous enchanter avec nos invités…Hélène Piris, Lili Cros et Thierry Chazelle, Christian Camerlynk, Laurent Malot, Marie Cheyenne, et Chanson plus Bifluorée , un cocktail de talents exceptionnels à déguster sans modération!

Festival chanson à texte MTQ 2023

Cour de la Fondation Apprentis Auteuil – MECS la Providence 11 rue du Tour de la Veille Ville Montcuq-en-Quercy-Blanc

dernière mise à jour : 2023-03-02 par