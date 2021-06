18ÈME ÉDITION DES NEFFIESTIVALES Neffiès, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Neffiès.

18ÈME ÉDITION DES NEFFIESTIVALES 2021-07-24 18:00:00 – 2021-07-24

Neffiès Hérault Neffiès

A partir de 18h sur la place Jean Jaurès : BATEFOLIA Fanfare – PASSION de la SAMBA show cuivré collectif percutant, EXPLOSIF ! suivi du PHILIP’S BAND PRODUCTION « LA VIE EST BELLE » orchestre musical et scénique et enfin LA BRIGADE DU KIF ET LES NAUFRAGES. Structure gonflable pour les enfants. Entrée libre – buvette et restauration.

+33 6 89 94 51 28

