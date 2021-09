18ème édition de la Fête des plantes Mareau-aux-Prés, 23 octobre 2021, Mareau-aux-Prés.

18ème édition de la Fête des plantes 2021-10-23 – 2021-10-24

Mareau-aux-Prés Loiret Mareau-aux-Prés

La Fête des Plantes de Mareau-aux-Près revient pour une nouvelle édition. Elle se déroulera sur deux jours et vous proposera son habituel concours d’épouvantails. Venez découvrir de nombreux exposants : conseillers en décoration, horticulteurs, pépiniéristes et paysagistes. Ils vous conseilleront pour choisir les arbres, les fleurs et les plantes qui décoreront votre jardin idéal.

La salle polyvalente sera accessible pour les exposants.

Venez assister à une fête haute en couleurs

lhume@mareauauxpres.com +33 2 38 45 94 33 http://www.mareauauxpres.com/

Pixabay

dernière mise à jour : 2021-09-14 par