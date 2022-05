18ème Défi de la pierre percée à Saint-Sever-Calvados Noues de Sienne, 25 juin 2022, Noues de Sienne.

18ème Défi de la pierre percée à Saint-Sever-Calvados

2022-06-25 – 2022-06-26

Noues de Sienne Calvados

Rendez-vous pour une nouvelle édition du Défi de la Pierre Percée, un raid nature multi-sport par équipe de 2, qui comprend (Course à pied ; VTT ; bike & Run ; Courses d’Orientation ; canoë ; tir à l’arc ; et des épreuves surprises nédites… sur inscription. nLe samedi : Défi Thor, défi Odin et défi Ragnar. nLe dimanche : défi des p’tits vikings/p’tits vikings costauds (8 à 13km) à partir de 8 ans accompagné d’un adulte.

+33 6 82 96 49 97 http://www.virkingraid.org/

Saint-Sever-Calvados 1 Rue de Mesnil Caussois Noues de Sienne

