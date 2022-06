18ème Coeur de Lion Saint-Estèphe, 10 juillet 2022, Saint-Estèphe.

18ème Coeur de Lion

Grand Étang Saint-Estèphe Dordogne

2022-07-10 07:30:00 – 2022-07-10

Saint-Estèphe

Dordogne

Rando VTT : 25 et 45 km, tarifs : licenciés 4€, non licenciés 6€. Rando Pédestre – Trail : 9 et 16 km, licenciés 3€, non licenciés 5€. Inscriptions sur place. Départ côté stade

+33 6 85 51 49 92

OTPN

dernière mise à jour : 2022-06-25 par