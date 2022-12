18ème Bourse de jouet ancien et de collection à Gouvieux Gouvieux Gouvieux Gouvieux Catégories d’évènement: Gouvieux

Oise

18ème Bourse de jouet ancien et de collection à Gouvieux Gouvieux, 15 janvier 2023, Gouvieux Gouvieux. 18ème Bourse de jouet ancien et de collection à Gouvieux Rue de la Mairie Gouvieux Oise

2023-01-15 08:30:00 – 2023-01-15 16:00:00 Gouvieux

Oise Gouvieux 0 le Lions Club de Gouvieux organise sa 18ème Bourse de jouet ancien et de collection. Cette manifestation est organisée au profit de différentes associations, dont l’épicerie sociale du Canton de Chantilly. le Lions Club de Gouvieux organise sa 18ème Bourse de jouet ancien et de collection. Cette manifestation est organisée au profit de différentes associations, dont l’épicerie sociale du Canton de Chantilly. +33 6 75 00 82 51 Lions Club de Gouvieux

Gouvieux

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Gouvieux, Oise Autres Lieu Gouvieux Adresse Rue de la Mairie Gouvieux Oise Ville Gouvieux Gouvieux lieuville Gouvieux Departement Oise

Gouvieux Gouvieux Gouvieux Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gouvieux-gouvieux/

18ème Bourse de jouet ancien et de collection à Gouvieux Gouvieux 2023-01-15 was last modified: by 18ème Bourse de jouet ancien et de collection à Gouvieux Gouvieux Gouvieux 15 janvier 2023 Gouvieux Oise Rue de la Mairie Gouvieux Oise Gouvieux Oise

Gouvieux Gouvieux Oise