18e soirée du handicap Théâtre du lycée Grandchamps Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

18e soirée du handicap Théâtre du lycée Grandchamps, 20 avril 2022, Versailles. 18e soirée du handicap

Théâtre du lycée Grandchamps, le mercredi 20 avril à 18:30

* **18h30** : projection du film “Hors normes”. * **20h30** : conférence-rencontre animée par Stéphane Benhamou et Jarine Breslaw. **L’association Relais Etoiles de Vie se consacre à redonner le goût de vivre à tous ceux qui sont confinés chez eux par un handicap moteur ou une maladie invalidante, et qui ont impérativement besoin d’assistance pour sortir et s’évader de leur condition.**

RSVP à a.rev@wanadoo.fr

L’association Relais Étoiles de Vie vous convie à sa 18e soirée du handicap à Versailles. Théâtre du lycée Grandchamps 22 rue Henri de Régnier 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T18:30:00 2022-04-20T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Théâtre du lycée Grandchamps Adresse 22 rue Henri de Régnier 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Théâtre du lycée Grandchamps Versailles Departement Yvelines

Théâtre du lycée Grandchamps Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

18e soirée du handicap Théâtre du lycée Grandchamps 2022-04-20 was last modified: by 18e soirée du handicap Théâtre du lycée Grandchamps Théâtre du lycée Grandchamps 20 avril 2022 Théâtre du lycée Grandchamps Versailles Versailles

Versailles Yvelines