18e Randonnée des Marmottes

Luant

18e Randonnée des Marmottes, 14 mai 2023, Luant

2023-05-14

Indre Le Motoclub des Marmottes organise une balade touristique avec repas au restaurant. départ de la Brenne, suivi d’une excursion en Creuse et retour en Brenne. Balade touristique encadré avec repas au restaurant. +33 6 79 38 69 99 http://www.moto-club-des-marmottes.fr/ © droits réservés

