18e Rando châtaignes Teurthéville-Bocage, 30 octobre 2021, Teurthéville-Bocage.

18e Rando châtaignes 2021-10-30 13:00:00 13:00:00 – 2021-10-30

Teurthéville-Bocage Manche Teurthéville-Bocage

Comme chaque année, la bonne humeur vous accompagnera tout l’après-midi.

La randonnée se conclut comme d’habitude autour de châtaignes grillées et une boisson chaude.

Les parcours :

VTT : 20 – 30 et 40 km,

VTC : 15 et 25 km,

Marche : 7 – 10 et 15 km.

Tous les départs sont libres de 13h30 à 14h30.

Accueil : ancien stade de Teurthéville-Bocage à partir de 13h00.

– Tarif normal : 5€.

– Jeune -18 ans : 2€.

– Licencié FFCT : 3€.

– Licencié FFCT – 18ans : Gratuit.

Pass sanitaire et respect des gestes barrières.

philippe.caillet06@organge.fr +33 2 33 95 03 33

