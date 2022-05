18e rallye moto – Moto Club MJC Millau

18e rallye moto – Moto Club MJC Millau, 3 septembre 2022, . 18e rallye moto – Moto Club MJC Millau

2022-09-03 – 2022-09-03 EUR Ouvert à tous : motos modernes, classiques et anciennes, solex, cyclos.

Départ balade à 10 h30

