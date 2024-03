18e Morvan TT Les Combes Grondées, D120 Saint-Symphorien-de-Marmagne, samedi 30 mars 2024.

18e Morvan TT Les Combes Grondées, D120 Saint-Symphorien-de-Marmagne Saône-et-Loire

Pour Pâques, le 30 et 31 mars 2024, le 2cv Club Tous Terrains organise son 18e Morvan TT à l’Espace Tout Terrain Les Combes Grondées de Saint-Symphorien-de-Marmagne.

Rassemblement de Citroën 2cv 4×4 et dérivés qui évoluent sur un terrain de 47 ha encadrés par l’équipe de bénévoles du club.

Des espaces sécurisés permettent aux spectateurs d’apprécier les performances et la maîtrise des pilotes (trial, montée impossible).

Entrée et parking gratuit Buvette Petite restauration.

Venez nombreux et bien chaussés. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

Les Combes Grondées, D120 Espace Tout Terrain ‘’Les Combes Grondées’’

Saint-Symphorien-de-Marmagne 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté morvantt71@gmail.com

L’événement 18e Morvan TT Saint-Symphorien-de-Marmagne a été mis à jour le 2024-03-20 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II