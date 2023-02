18e Foire aux disques MJC Ti an tud Douarnenez Catégories d’Évènement: Douarnenez

18e Foire aux disques 11 Boulevard Camille Réaud MJC Ti an tud Douarnenez Finistere

2023-05-21 08:30:00 – 2023-05-21 18:30:00

MJC Ti an tud 11 Boulevard Camille Réaud

Douarnenez

Finistere Le rendez-vous des chineurs de vinyles et de BD.

Le rendez-vous des chineurs de vinyles et de bandes dessinées revient en ce début d'été. De quoi trouver des perles rares pour passer un bel été en musique ! +33 2 98 92 10 07

