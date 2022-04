18e Festival du Chablisien Chablis Chablis Catégories d’évènement: Chablis

Yonne

18e Festival du Chablisien Chablis, 8 juillet 2022, Chablis. 18e Festival du Chablisien Chablis

2022-07-08 – 2022-07-12

Chablis Yonne Festival musical des Grands Crus – Bourgogne-Franche Comté. assoculturelle-payschablisien@orange.fr +33 3 86 42 80 80 http://www.festival.onlc.fr/ Festival musical des Grands Crus – Bourgogne-Franche Comté. Chablis

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Chablis, Yonne Autres Lieu Chablis Adresse Ville Chablis lieuville Chablis Departement Yonne

Chablis Chablis Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chablis/

18e Festival du Chablisien Chablis 2022-07-08 was last modified: by 18e Festival du Chablisien Chablis Chablis 8 juillet 2022 Chablis Yonne

Chablis Yonne