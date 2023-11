18e édition du festival du film coréen à Paris Publiciscinémas Paris, 31 octobre 2023, Paris.

Du mardi 31 octobre 2023 au mardi 07 novembre 2023 :

Le Festival du Film Coréen à Paris revient pour sa 18e édition du 31 octobre au 7 novembre 2023 au Publiciscinémas.

Découvrez le meilleur du cinéma coréen d’hier et d’aujourd’hui avec une programmation riche et de nombreux invités :

EVENEMENTS

Chaque année, la section Événements vous propose de découvrir les films grand public les plus récents du cinéma coréen, ceux qui ont caracolé en tête du box-office ou sont encore totalement inédits. Nous vous en proposons quatre en cette 18e édition du FFCP. RANSOMED est sans nul doute l’un des films les plus attendus de l’année, car il s’agit de la nouvelle réalisation de KIM Seong-hun, à qui l’on doit les incontournables HARD DAY, TUNNEL, ainsi que la série KINGDOM. Un film d’action explosif ! HONEYSWEET, lui, a été une délicieuse surprise de l’été, une comédie romantique à la fois douce et hilarante portée par un formidable bouche-à-oreille.

Plus récemment, DR. CHEON AND THE LOST TALISMAN, un film fantastique frais et fun, a été le champion du box-office lors des fêtes de Chuseok. Enfin, c’est une exclusivité quasi mondiale que nous vous proposons avec l’une des seules projections au monde sur grand écran de BELIEVER 2, plusieurs semaines avant son arrivée sur Netflix.

PAYSAGE

Ces onze longs-métrages présentés dans la section ‘Paysage’ qui offrent une vision panoramique du cinéma coréen actuel, celui qui nous a le plus touché, bousculé, diverti. Avec un prix du public au bout.

PORTRAIT

Le festival est heureux de pouvoir mettre en lumière le travail de la réalisatrice LIM Oh-jeong dans sa section Portrait, par le biais d’un long-métrage, HAIL TO HELL, et d’une rétrospective de plusieurs court-métrages de cette jeune femme de 41 ans qui sera présente pour l’occasion au Publiciscinémas. Autre réalisatrice présente à Paris pour cette 18e édition événement, JO Hayoung présentera ses courts-métrages REMEMBER OUR SISTER – lauréat du prix FlyAsiana l’année dernière – et SISTER’S ROOM, ainsi que le long-métrage KIDS LAND, sur lequel elle officie en tant qu’assistante-réalisateur de KIM Wonwoo.

La section Focus, elle, fera la part belle au cinéma d’animation sud-coréen avec un long-métrage, KRISHA ET LE MAÎTRE DE LA FORÊT, de PARK Jae-beom, ainsi que deux séances de courts-métrages. Plusieurs réalisateurs de cette section seront également présents pour évoquer leurs oeuvres, leurs sources d’inspiration, et le souffle nouveau qu’ils comptent apporter à ce secteur du 7e art dans leur pays.

LE FORMAT COURT À L’HONNEUR LORS DE LA 18e ÉDITION DU FFCP

Chaque année, l’équipe de programmation du Festival du Film Coréen à Paris reçoit près de 500 films pour concourir au Prix FlyAsiana du meilleur court-métrage. Cette 18e édition ne déroge pas à la règle et le FFCP vous propose de découvrir les 18 courts-métrages sélectionnés par son équipe pour la compétition 2023, qui s’annonce pour le moins unique en son genre.

Hors compétition, le FFCP organise également deux séances thématiques :

– SHORTCUTS KIDS, qui sera composée de 6 films pour une durée de 42 minutes. Cette sélection – composée de contes initiatiques et d’aventures fabuleuses, est faite pour être partagée en famille, l’occasion idéale pour faire découvrir à vos petits-enfants, votre fille ou vos neveux ce pan de culture du Pays du Matin calme.

– STRANGECUTS, qui revient pour une 2e édition après le succès rencontrée par la précédente. Calendrier oblige, cette année, la séance ne sera pas projetée pour Halloween. Mais nous vous promettons frissons et sursauts, rires et angoisses grâce à ces 7 courts-métrages qui hanteront vos nuits

Publiciscinémas 129 avenue des Champs Elysées 75008 Paris

Contact : https://www.facebook.com/FFCPCinema https://www.facebook.com/FFCPCinema http://www.ffcp-cinema.com/

