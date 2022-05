18e Brocante d’Airon-Notre-Dame Airon-Notre-Dame Airon-Notre-Dame Catégorie d’évènement: Airon-Notre-Dame

18e Brocante d’Airon-Notre-Dame Airon-Notre-Dame, 10 juillet 2022, Airon-Notre-Dame. 18e Brocante d’Airon-Notre-Dame Rue principale Airon-Notre-Dame

2022-07-10 – 2022-07-10

Rue principale Airon-Notre-Dame Pas-de-Calais Airon-Notre-Dame 18e Brocante d’Airon-Notre-Dame sur la rue principale le dimanche 10 juillet 2022. nRestauration et buvette sur place. Réservations à la mairie les lundis et mercredis de 15h à 19h, sinon par téléphone ou par mail : mairieaironnotredame@gmail.com ot-rangdufliers@orange.fr +33 3 21 84 39 94 18e Brocante d’Airon-Notre-Dame sur la rue principale le dimanche 10 juillet 2022. nRestauration et buvette sur place. Réservations à la mairie les lundis et mercredis de 15h à 19h, sinon par téléphone ou par mail : mairieaironnotredame@gmail.com Rue principale Airon-Notre-Dame

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégorie d’évènement: Airon-Notre-Dame Autres Lieu Airon-Notre-Dame Adresse Rue principale Ville Airon-Notre-Dame lieuville Rue principale Airon-Notre-Dame

18e Brocante d’Airon-Notre-Dame Airon-Notre-Dame 2022-07-10 was last modified: by 18e Brocante d’Airon-Notre-Dame Airon-Notre-Dame Airon-Notre-Dame 10 juillet 2022

Airon-Notre-Dame