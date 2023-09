Atelier découverte du tambour italien avec Cinzia Minotti 18bis, Boulevard Pierre-Paul Riquet, Toulouse (31) Atelier découverte du tambour italien avec Cinzia Minotti 18bis, Boulevard Pierre-Paul Riquet, Toulouse (31), 11 octobre 2023, . Atelier découverte du tambour italien avec Cinzia Minotti Mercredi 11 octobre, 14h00 18bis, Boulevard Pierre-Paul Riquet, Toulouse (31) 30 euro Tape ici pour le programme complet Mercredi 11 octobre 2023 Dans le très beau cadre de « Musica Lab by Djoliba » 18bis Bd Pierre-Paul Riquet – Toulouse Horaire : de 14h à 17h Nombre : 10 place à disposition Cout : 30 euro Inscription : obligatoire Atelier ouvert aux débutants, moyennes ou avancés (age min 15 ans) Pour l’atelier 10 tambours italiens seront mis à votre disposition Signaler à l’inscription si vous venez avec votre tambour Contact inscription remi@djoliba.com – 05 61 62 31 21 cinziaminotti81@gmail.com – 07 83 99 32 15 source : événement Atelier découverte du tambour italien avec Cinzia Minotti publié sur AgendaTrad 18bis, Boulevard Pierre-Paul Riquet, Toulouse (31) 18bis, Boulevard Pierre-Paul Riquet, 31000 Toulouse, France [{« link »: « https://djoliba.com/img/cms/20230807_ATELIERS%20MLab_2eme_Semestre_2023.pdf?fbclid=IwAR1aPyKNYG8iJ6fZVHPwcC0iDb60Ce3E2Z_bEQ_50X_7qnhf6Y6dJctPrWI »}, {« link »: « mailto:remi@djoliba.com »}, {« link »: « mailto:cinziaminotti81@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/45310 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

18bis, Boulevard Pierre-Paul Riquet, 31000 Toulouse, France

