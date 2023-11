Atelier de cuisine – Créer son repas de fête végétal et sans cuisson 18B Rue Raymond Poincaré Bischwiller, 1 décembre 2023, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Découvrez l’art culinaire et les bienfaits de la nourriture végétale crue et vivante autour de la thématique des repas de fêtes.

Réalisation d’un plat salé ainsi que d’un dessert lors de l’atelier..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 12:00:00. EUR.

18B Rue Raymond Poincaré

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



Discover the culinary art and benefits of raw, living plant-based foods around the theme of holiday meals.

Create a savory dish and a dessert during the workshop.

Descubra las artes culinarias y los beneficios de los alimentos vegetales crudos y vivos, centrándose en las comidas festivas.

Prepare un plato salado y un postre durante el taller.

Entdecken Sie die Kochkunst und die Vorteile der rohen und lebendigen Pflanzenkost rund um das Thema Festtagsessen.

Herstellung eines herzhaften Gerichts sowie eines Desserts während des Workshops.

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de tourisme de Haguenau