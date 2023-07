Inauguration du nouveau poste de Police Municipale 18a Rue de la Croix Blanche Salles, 21 juillet 2023, Salles.

Salles,Gironde

Monsieur Bruno BUREAU, Maire de Salles et l’ensemble du Conseil Municipal ont le plaisir de vous convier à l’inauguration du nouveau poste de Police Municipale, le vendredi 21 juillet 2023 à 16h30 au 18a, rue de la Croix Blanche..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . .

18a Rue de la Croix Blanche

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mr Bruno BUREAU, Mayor of Salles, and the entire Municipal Council are pleased to invite you to the inauguration of the new Municipal Police station on Friday, July 21, 2023 at 4.30pm at 18a, rue de la Croix Blanche.

El Sr. Bruno BUREAU, Alcalde de Salles, y todo el Consejo Municipal tienen el placer de invitarle a la inauguración de la nueva comisaría de la Policía Municipal el viernes 21 de julio de 2023 a las 16.30 horas en el 18a, rue de la Croix Blanche.

Herr Bruno BUREAU, Bürgermeister von Salles, und der gesamte Gemeinderat freuen sich, Sie zur Einweihung der neuen Polizeistation am Freitag, den 21. Juli 2023, um 16:30 Uhr in der 18a, rue de la Croix Blanche, einzuladen.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Val de l’Eyre