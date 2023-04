Calvados Time : A la découverte des calvados d’exception 1895 Route de Trouville, 1 janvier 2023, Pont-l'Évêque.

Visite suivie d’un atelier de dégustation de vieux millésimes – Toute l’année, sur réservation, du lundi au vendredi, minimum 2 personnes.

Vendredi 2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

1895 Route de Trouville

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



Visit followed by a tasting workshop of old vintages – All year round, on reservation

Visita seguida de un taller de degustación de añadas antiguas – Todo el año, previa reserva, de lunes a viernes, mínimo 2 personas

Besuch mit anschließendem Workshop zur Verkostung alter Jahrgänge – Ganzjährig, auf Voranmeldung, Montag bis Freitag, mindestens 2 Personen

Mise à jour le 2023-04-07 par Calvados Attractivité