CHALLENGE SCAPOLI 189 rue de Lorraine, 27 mai 2023, Cosnes-et-Romain.

Cosnes-et-Romain,Meurthe-et-Moselle

Challenge Scapoli (rugby) et étape 2 du GRAND EST SEVENS SERIES.

Animations, tombola, buvette et restauration.. Tout public

Samedi 2023-05-27 à ; fin : 2023-05-28 . 0 EUR.

189 rue de Lorraine Plaine des Jeux

Cosnes-et-Romain 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Challenge Scapoli (rugby) and stage 2 of the GRAND EST SEVENS SERIES.

Animations, tombola, refreshment bar and catering.

Challenge Scapoli (rugby) y segunda etapa de la GRAND EST SEVENS SERIES.

Animación, tómbola, refrescos y catering.

Challenge Scapoli (Rugby) und Etappe 2 der GRAND EST SEVENS SERIES.

Animationen, Tombola, Imbiss und Getränke.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT DU GRAND LONGWY