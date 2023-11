MARCHÉ DE NOËL 189 rue de l’Eglise Saint-Léonard, 10 décembre 2023, Saint-Léonard.

Saint-Léonard,Vosges

De nombreux exposants sont attendus et proposeront des décorations de Noël, bonbons, chocolat, miel, etc…. Tout public

Dimanche 2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. 0 EUR.

189 rue de l’Eglise salle des fêtes

Saint-Léonard 88650 Vosges Grand Est



Numerous exhibitors are expected to sell Christmas decorations, sweets, chocolate, honey, etc…

Se espera un gran número de expositores que venderán adornos navideños, dulces, chocolate, miel, etc.

Es werden zahlreiche Aussteller erwartet, die Weihnachtsdekorationen, Süßigkeiten, Schokolade, Honig usw. anbieten.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT SAINT DIE DES VOSGES