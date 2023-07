Motor Show : 3ème édition 189 Croix Daniel Tournon-d’Agenais, 13 août 2023, Tournon-d'Agenais.

Tournon-d’Agenais,Lot-et-Garonne

Plongez dans l’univers ultime de l’audace et de l’adrénaline lors du Motor Show de Tournon, pour sa 3e édition, organisée par VSN. Préparez-vous à un nouveau spectacle à couper le souffle, où les pilotes repousseront toutes les limites de la gravité.

Buvette et restauration sur place..

189 Croix Daniel Stade de la Croix Daniel

Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Motocross trial and freestyle demonstration.

Refreshment and catering on site.

Sumérjase en el mundo definitivo de la audacia y la adrenalina en el 3er Salón del Automóvil de Tournon, organizado por VSN. Prepárese para otro espectáculo impresionante, con pilotos que superan los límites de la gravedad.

Refrescos y catering in situ.

Tauchen Sie ein in die ultimative Welt der Kühnheit und des Adrenalins bei der Motor Show in Tournon, die zum dritten Mal stattfindet und von VSN organisiert wird. Bereiten Sie sich auf ein neues, atemberaubendes Spektakel vor, bei dem die Fahrer alle Grenzen der Schwerkraft überschreiten werden.

Getränke und Speisen vor Ort.

