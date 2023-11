Marché de Noël – Terre Ugo 1885 Route Du Puy Sainte Réparade Aix-en-Provence, 9 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Terre Ugo ouvre les portes de son domaine le week-end du 9 et10 décembre 2023 à l’occasion de son troisième Marché de Noël avec des créateurs et artisans locaux..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 19:00:00. .

1885 Route Du Puy Sainte Réparade Maison de Lavande Terre Ugo

Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Terre Ugo will be opening the doors of its estate on the weekend of December 9-10, 2023, for its third Christmas Market featuring local designers and craftsmen.

Terre Ugo abrirá las puertas de su finca el fin de semana del 9 y 10 de diciembre de 2023 para celebrar su tercer Mercado de Navidad, en el que participarán diseñadores y artesanos locales.

Terre Ugo öffnet am Wochenende des 9. und 10. Dezember 2023 die Tore seines Anwesens für den dritten Weihnachtsmarkt mit lokalen Designern und Kunsthandwerkern.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence