Caverna 1885 Route d’Espagnac Brengues, 12 juillet 2023, Brengues.

Brengues,Lot

Le Lot est un département dont le sol regorge de cavités, de grottes, d’igues et de cavernes (plus de 2000 !). La spéléologie est l’activité qui en permet l’exploration en toute sécurité. C’est l’occasion d’apprendre comment ces paysages uniques se sont formés, de vivre un moment convivial et de pratiquer une activité physique pour tout niveau avec un moniteur passionné. Activités à partir de 6 ans..

50 EUR.

1885 Route d’Espagnac Moulin Vieux

Brengues 46320 Lot Occitanie



The Lot is a department whose ground abounds in cavities, caves, igues and caverns (more than 2000!). Caving is the activity that allows you to explore them in complete safety. It is an opportunity to learn how these unique landscapes were formed, to live a friendly moment and to practice a physical activity for all levels with a passionate instructor. Activities from 6 years old.

El Lot es un departamento cuyo suelo está lleno de cavidades, cuevas, pozos naturales y cavernas (¡más de 2000!). La espeleología es la actividad que permite su exploración con total seguridad. Es la oportunidad para aprender cómo se formaron estos paisajes únicos, vivir un momento agradable y practicar una actividad física para todos los niveles con un monitor apasionado. Actividades a partir de los 6 años.

Das Département Lot ist ein Departement, in dessen Boden es von Höhlen, Grotten, Igeln und Kavernen (über 2000!) nur so wimmelt. Die Höhlenforschung ist die Aktivität, die es ermöglicht, diese in aller Sicherheit zu erkunden. Es ist die Gelegenheit, zu lernen, wie diese einzigartigen Landschaften entstanden sind, einen geselligen Moment zu erleben und eine körperliche Aktivität für jedes Niveau mit einem begeisterten Lehrer auszuüben. Aktivitäten ab 6 Jahren.

