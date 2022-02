1882, un été nordique au château de Maisons Maisons-Laffitte Maisons-Laffitte Catégories d’évènement: Maisons-Laffitte

Maisons-Laffitte Yvelines Maisons-Laffitte Yvelines Île-de-France EUR 8 8 L’exposition du château de Maisons raconte l’été 1882 quand le château s’anima de la présence d’une colonie d’artistes nordiques. Le propriétaire du château, Wilhelm Tilman Grommé, né à Saint-Pétersbourg, était peintre, collectionneur et grand voyageur. +33 1 39 62 01 49 http://www.chateau-maisons.fr/ Château de Maisons 2 avenue Carnot Maisons-Laffitte

