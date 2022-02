1882, un été nordique au château de Maisons Château de Maisons, 12 mars 2022, Maisons-Laffitte.

1882, un été nordique au château de Maisons

du samedi 12 mars au dimanche 26 juin à Château de Maisons

Pendant l’été 1882, le château de Maisons s’anima de la présence d’une colonie d’artistes nordiques. Le propriétaire du château, Wilhelm Tilman Grommé, né à Saint-Pétersbourg, était peintre, collectionneur et grand voyageur. Héritier d’une famille huguenote de marchands de la Baltique, il entretenait des liens étroits avec la France, la Russie, l’Allemagne et la Finlande. En 1882, il invita plusieurs peintres et amis finlandais, Adolf von Becker, Albert Edelfelt et Gunnar Berndtson, à utiliser à loisir le château, son parc et la Vieille-Eglise de Maisons-Laffitte pour peindre accompagnés de leur modèle favori. Vassili Verestchagin, peintre russe qui avait son atelier à Maisons-Laffitte, était alors de retour après un voyage en Inde et au Tibet, et travaillait à des vues de l’Himalaya. Grâce à des archives et des œuvres provenant majoritairement de Finlande, cet épisode méconnu de l’histoire du monument sera raconté pour la première fois au château de Maisons.

L’accès au monument est conditionné à la présentation d’un passe vaccinal pour toutes les personnes âgées de 16 ans et plus et d’un passe sanitaire pour toutes les personnes entre 12 ans et 15 ans inclus.

Un événement labellisé dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne

Château de Maisons 2 avenue Carnot, Maisons-Laffitte Maisons-Laffitte Yvelines



