Soirée jeux de l’Odyssée des Jeux 188 Rue de Vesle Reims, 14 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

L’Occasion Café organise avec L’Odyssée des Jeux un apéro-jeux de société !

Jeux de société modernes avec des animateurs pour vous expliquer les jeux… vous trouverez de quoi vous amuser entre amis ou en famille.

Restauration possible sur place.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

188 Rue de Vesle L’Occasion café

Reims 51100 Marne Grand Est



L?Occasion Café and L?Odyssée des Jeux are organizing a board games apéro!

Modern board games, with entertainers on hand to explain them to you? you’ll find plenty to keep you entertained, whether with friends or family.

Catering available on site

L’Occasion Café y L’Odyssée des Jeux organizan un aperitivo de juegos de mesa

Juegos de mesa modernos con animadores que te los explicarán… encontrarás muchos para divertirte con amigos o en familia.

Servicio de catering in situ

L’Occasion Café organisiert zusammen mit L’Odyssée des Jeux einen Aperitif mit Gesellschaftsspielen!

Moderne Gesellschaftsspiele mit Animateuren, die Ihnen die Spiele erklären… hier finden Sie alles, um sich mit Freunden oder der Familie zu amüsieren.

Verpflegung vor Ort möglich

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de tourisme du Grand Reims