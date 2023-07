Journée festive route du fromage 188 Chemin d’Aroztegia Saint-Pée-sur-Nivelle, 4 août 2023, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Saint-Pée-sur-Nivelle,Pyrénées-Atlantiques

Visite de l’exploitation en soirée avec apéritif dinatoire en collaboration avec d’autres producteurs (viande)..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . .

188 Chemin d’Aroztegia Quartier Ibarron

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Evening tour of the farm with aperitif dinner in collaboration with other producers (meat).

Visita nocturna a la granja con aperitivo y cena en colaboración con otros productores (carne).

Abends Besuch des Betriebs mit Aperitif und Abendessen in Zusammenarbeit mit anderen Produzenten (Fleisch).

