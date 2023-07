Cave Drussé Nathalie et David 1875 Route de Tours Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 12 juillet 2023, Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

Saint-Nicolas-de-Bourgueil,Indre-et-Loire

Dégustations de cuvées BIO médaillées en AOC St-Nicolas-de-Bourgueil, Bourgueil, certifiés en Agriculture Biologique et jus de raisin. Accueil permanent dans une salle confortable labellisée Tourisme & Handicap, avec vue sur le chai. Visite œnotouristique possible en cave troglodytique du Xe siècle..

Dimanche 09:00:00

1875 Route de Tours

Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



In the heart of the Loire Valley, close to the Abbaye de Bourgueil and the Moulin Bleu, meet the 4th generation of winesgrowers to produce these supple wines full of character.

Degustaciones de vinos y zumos de uva ecológicos certificados AOC St-Nicolas-de-Bourgueil. Recepción permanente en una cómoda sala con etiqueta de Turismo y Handicap, con vistas a la bodega. Es posible visitar la bodega troglodita del siglo X.

Verkostung von mit Medaillen ausgezeichneten BIO-Cuvées der AOC St-Nicolas-de-Bourgueil, Bourgueil, zertifiziert in biologischem Landbau und Traubensaft. Ständiger Empfang in einem komfortablen Raum mit dem Label « Tourisme & Handicap » und Blick auf den Weinkeller. Weintouristische Besichtigung des Höhlenweinkellers aus dem 10. Jahrhundert möglich.

