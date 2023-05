1873 : un tournant dans l’histoire des Langues O’ – Ça déménage ! Pôle des langues et civilisations Paris Catégories d’Évènement: ile de france

En 1873, l’École des langues orientales emménage rue de Lille et organise, pour la première fois de son existence, une bibliothèque. À l’occasion de ce 150e anniversaire, l’Inalco et la BULAC présentent une programmation en trois temps, rythmée par une série de conférences, en juin et septembre, et une exposition, en novembre-décembre.

Premier épisode le 5 juin ! Le 9 septembre 1873, un décret signé par Patrice de Mac Mahon, président de la République, attribuait le bâtiment du 2 rue de Lille, Paris 7e, connu comme l’ancien « Hôtel de Bernage », à l’École des langues orientales vivantes. Elle y emménagea au début de 1874, quittant les locaux qu’elle occupait à titre provisoire au Collège de France. Ce déplacement dans l’espace fut en réalité un tournant dans l’histoire de l’École qui se métamorphosa alors en profondeur, et put aussi commencer à se doter d’une bibliothèque digne de ce nom, ancêtre de la BULAC. L’Inalco et la BULAC vous proposent deux conférences pour prendre la mesure de ces transformations, l’une par Emmanuel Lozerand, chargé de mission Histoire de l’Inalco, l’autre par Benjamin Guichard, directeur scientifique de la BULAC. Pôle des langues et civilisations 65 rue des Grands Moulins 75013 Paris Contact : http://www.bulac.fr/node/2929 0181691831 action-culturelle@bulac.fr https://www.facebook.com/BULAC.Paris https://www.facebook.com/BULAC.Paris http://www.bulac.fr/node/2929

