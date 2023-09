Journées Portes Ouvertes Atelier d’Artiste de Philip Walker 1872 Route de Souillac Lamothe-Fénelon, 14 octobre 2023, Lamothe-Fénelon.

Lamothe-Fénelon,Lot

Edition 2023, sur le territoire de Cauvaldor, 27 Artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leurs univers

Je suis inspiré par la beauté sauvage du Lot, ses paysages, ses ciels et le changement de saisons. Dans mes tableaux récents j’essaie de transmettre mes sensations de l’espace et de la lumière. Travail en acrylique, figurative vers l’impressionisme.

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

1872 Route de Souillac

Lamothe-Fénelon 46350 Lot Occitanie



Edition 2023, on the Cauvaldor territory, 27 Artists invite you to enter their studios and discover their universe

I’m inspired by the wild beauty of the Lot, its landscapes, skies and changing seasons. In my recent paintings I try to convey my sensations of space and light. Acrylic work, figurative towards impressionism

Edición 2023, en la región de Cauvaldor, 27 artistas le invitan a entrar en sus estudios para descubrir su mundo

Me inspira la belleza salvaje del Lot, sus paisajes, sus cielos y el cambio de las estaciones. En mis cuadros recientes intento transmitir mis sensaciones del espacio y la luz. Obra en acrílico, figurativa hacia el impresionismo

Ausgabe 2023, auf dem Gebiet von Cauvaldor laden Sie 27 Künstler in ihre Ateliers ein, um ihre Welten zu entdecken

Ich lasse mich von der wilden Schönheit des Lot, seinen Landschaften, dem Himmel und dem Wechsel der Jahreszeiten inspirieren. In meinen jüngsten Bildern versuche ich, meine Empfindungen von Raum und Licht zu vermitteln. Arbeiten in Acryl, figurativ in Richtung Impressionismus

