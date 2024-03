1871, la Commune de Marseille Ostau dau País Marselhés (Marselha) Marseille, jeudi 4 avril 2024.

1871, la Commune de Marseille Serada literària e musicala Jeudi 4 avril, 20h00 Ostau dau País Marselhés (Marselha) Entrée libre, adhésion annuelle 2e

Michèle Bitton récidive, pour notre plus grand plaisir !

Trois ans se sont écoulés depuis la parution de « Gaston Crémieux journaliste à l’Égalité, 1er mai 1870-20 mars 1871 », Marseille, 2021. Aujourd’hui, avec « 1871, la Commune de Marseille, du drapeau rouge au bagne calédonien », Michèle Bitton explore une page peu connue de l’histoire de Marseille, et plus largement, de France.

Un bonheur ne vient jamais seul, et jeudi 4 avril, Farigola et Tonio de la Luna seront de la partie, avec des chansons de la Commune en français et en occitan.

C’est à l’Ostau dau Pais Marselhés, jeudi 4 avril, 20h, 18, rue de l’Olivier.

Ostau dau País Marselhés (Marselha) 18 rue de l'olivier 13005 Marseille

