À l’occasion de l’anniversaire des 150 ans de la Commune, la Boîte à Histoire organise des ateliers pour découvrir cet épisode historique de façon pédagogique, ludique et participative. Trois ateliers principaux permettront aux participants de découvrir la Commune en prenant part à une expérience historique vivante et originale. Un débat mouvant sera l’occasion de retourner en 1871 pour débattre, expérimenter les modes d’expressions démocratiques mis en place à l’époque et élaborer notre propre Commune. Le Burger Quiz verra ensuite s’affronter participants et historien·ne·s, au cours d’un quiz où la rapidité et l’agilité d’esprit comptent autant que les connaissances historiques. Enfin, une pièce de théâtre immersive permettra aux spectateurs d’aborder de manière sensible, par le prisme de l’art, l’épisode historique de la Commune et la manière dont il peut résonner aujourd’hui. Avec la participation d’Anaïs Kien, productrice sur France Culture, Edward Castleton, philosophe, Université de Franche-Comté et la Compagnie Espère un peu, dirigée par Sophie Bricaire et Pauline Labib. Les ateliers se tiendront dans la salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville et seront transmis en live sur le Facebook de la Boîte à H Née en 2017, la Boîte à Histoire est une association qui œuvre au renforcement du lien entre l’histoire universitaire et les publics en France, en proposant des formes de médiation historique variées. Animations -> Conférence / Débat Hôtel de Ville 5, rue de Lobau Paris 75004

