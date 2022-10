1871-1922 Création du département du territoire de Belfort

1871-1922 Création du département du territoire de Belfort, 11 octobre 2022, . 1871-1922 Création du département du territoire de Belfort



2022-10-11 – 2022-10-11 EUR « Du flou administratif à la naissance du 90e département de France ». Venez découvrir le mystère administratif autour de la création du 90 e département de France. Animé par M. Tamborini, directeur adjoint des archives départementales du 90. dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville