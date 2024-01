1870-1871 : Thomas-Anquétil et les francs-tireurs des Lilas. Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris, jeudi 25 avril 2024.

Le jeudi 25 avril 2024

de 15h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Conférence par Jérôme MALHACHE, généalogiste professionnel familial, auteur et conférencier, en association avec La France généalogique – CEGF.

Pendant le siège de Paris, de septembre 1870 à janvier 1871, différents corps-francs participent à la défense de la capitale. L’action de ces combattants est alors diversement appréciée. Lors du second siège de Paris sous la Commune, entre mars et mai 1871, d’autres corps francs prennent part aux combats.

Tenter de suivre les parcours individuels de ces francs-tireurs n’est pas chose facile. Le cas de Thomas-Anquétil et de sa petite troupe, opérant dans le Nord et l’Est de Paris, permet d’éclairer des profils et des configurations étonnantes. C’est aussi l’occasion d’explorer des fonds d’archives spécifiques.

Conférence suivie d’une séance de dédicace.

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

Contact : +33187026565 DAC-Archives-Valorisation@paris.fr

Archives de Paris, D19Z 1.