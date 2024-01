EFNS 2024 : Championnats de ski nordique des forestiers européens 1867 Route de Notre Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie, dimanche 21 janvier 2024.

Début : 2024-01-21

fin : 2024-01-27

Du 21 au 27 janvier 2024, plus de 1000 forestiers de 20 pays européens sont attendus aux Contamines-Montjoie pour une semaine de compétition de biathlon, ainsi que d’échanges professionnels et de visites des écosystèmes et de la filière bois locale.

1867 Route de Notre Dame de la Gorge Domaine Nordique 4 Saisons

Les Contamines-Montjoie 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



