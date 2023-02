1863 TOUR LE NOUMATROUFF MULHOUSE CEDEX 3 Catégories d’Évènement: 68063

1863 TOUR LE NOUMATROUFF, 11 février 2023, MULHOUSE CEDEX 3. Tarif : 16.8 à 16.8 euros. Après une année 2022 marquée par ses premières soirées 1863 & FRIENDS àPariset àLyonqui ont chacune affichées complet, le média1863lance sa tournée dans toute laFrance pour 2023 !Toujours dans cette volonté de placer la scène musicale émergente et la mettre sous lesprojecteurs, 1863 sillonera la France en proposant à tous les avides de musique, lanouveauté et l'identification qu'ils recherchent.Le coup d'envoi du 1863 Tour sera donné le 11 février à Mulhouse. La suite se déroulera ducôté de Bordeaux le 31 mars, Rennes le 14 avril, Marseille le 28 avril, Lille le 5 mai puis Lyonle 26 mai.

Lieu LE NOUMATROUFF Adresse Rue Alain Bashung Ville MULHOUSE CEDEX 3

